Средний Урал благоустроит воинские захоронения и мемориалы за 311 миллионов рублей

Министерство финансов Свердловской области выделило 311 млн рублей на благоустройство воинских захоронений и мемориальных комплексов региона в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает департамент информационной политики области, больше всего, а именно 47,4 млн рублей, пойдет на комплексное благоустройство захоронения "Курган памяти" в Нижнем Тагиле. Рабочие обновят асфальтовое покрытие на тротуарах, установят новые лестницы, светильники, лавочки для отдыха, вазоны и урны.

Второе место по размеру выделенной суммы заняли комплексное благоустройство мемориального комплекса защитникам Отечества в Туринском муниципальном округе и облагораживание территории памятника в поселке Восход Камышловского муниципального района. На оба мероприятия выделили по 18,9 млн рублей.

За 12 млн рублей проведут устройство архитектурной подсветки Мемориального комплекса воинам в Красноуральске. 11 млн направят на сохранение мемориала "Воинская доблесть" и устройство мемориальной зоны в селе Клевакинское Каменского муниципального округа. Еще 7,3 млн потратят на благоустройство сквера Воинской славы в Алапаевске.

Также на сайте госзакупок появилась информация о муниципальном контракте на содержание кладбищ и мемориальных объектов города за 7 млн 167 тыс. рублей. Особое внимание будет уделено уборке мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, знаковым событиям и людям. Среди них: