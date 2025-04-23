23 Апреля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Средний Урал благоустроит воинские захоронения и мемориалы за 311 миллионов рублей

Министерство финансов Свердловской области выделило 311 млн рублей на благоустройство воинских захоронений и мемориальных комплексов региона в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает департамент информационной политики области, больше всего, а именно 47,4 млн рублей, пойдет на комплексное благоустройство захоронения "Курган памяти" в Нижнем Тагиле. Рабочие обновят асфальтовое покрытие на тротуарах, установят новые лестницы, светильники, лавочки для отдыха, вазоны и урны.

Второе место по размеру выделенной суммы заняли комплексное благоустройство мемориального комплекса защитникам Отечества в Туринском муниципальном округе и облагораживание территории памятника в поселке Восход Камышловского муниципального района. На оба мероприятия выделили по 18,9 млн рублей.

За 12 млн рублей проведут устройство архитектурной подсветки Мемориального комплекса воинам в Красноуральске. 11 млн направят на сохранение мемориала "Воинская доблесть" и устройство мемориальной зоны в селе Клевакинское Каменского муниципального округа. Еще 7,3 млн потратят на благоустройство сквера Воинской славы в Алапаевске.

Также на сайте госзакупок появилась информация о муниципальном контракте на содержание кладбищ и мемориальных объектов города за 7 млн 167 тыс. рублей. Особое внимание будет уделено уборке мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, знаковым событиям и людям. Среди них:

  • Мемориал жертвам политических репрессий на 12 км Московского тракта;
  • Могила летчика Г.Я. Бахчиванджи (1909-1943), поднявшего в небо реактивный самолет на Кольцовском кладбище;
  • Памятники "Могила поэта А.Я. Коца" и "Воинам ВОВ, умершим от ран в госпиталях г. Свердловска", а также Звезда с георгиевской лентой на Михайловском кладбище;
  • Монумент "Вечная слава партизанам гражданской войны 1917-1919 годы", захоронение военнопленных – жертв Второй мировой войны и венгерских военнопленных, погибшим во Второй мировой войне, а также памятники "Могила селекционера – биохимика Л.И. Вигорова" и "Могила краеведа В.П. Бирюкова" на Нижне-Исетском кладбище;
  • Памятный знак немецким военнопленным на Владимирском кладбище;
  • Могилы Героя Советского Союза А.Х. Ишмухаметова, архитектора Бабыкина К.Т., Казанцева Д.И., селекционера, писателя И.И. Ликстанова, Мемориальный комплекс на могиле писателя Бажова Павла Петровича и мемориал погибшим в годы революции и гражданской войны на Ивановском кладбище на Ивановском кладбище;
  • Захоронение 21 советского воина, умершего от ран в госпиталях г. Свердловска в 1941-1945гг на Магометанском кладбище;
  • Памятник "Могила ювелира В.Г. Рощина" на Восточном кладбище;
  • Памятник "Могила Банникова А.П., первого директора Уральского машиностроительного завода" на Площади 1-й Пятилетки;
  • Широкореченский воинский мемориал, могилы Героя России Багаева С.А., дирижера А.Э. Маргуляна, памятники "Могила хирурга А.Т. Лидского", выдающемуся конструктору танка Т-34 Васильеву Петру Петровичу, Неизвестному солдату 1941-1945 гг., а также мемориальный комплекс "Памятный знак немецким военнопленным, умершим в Свердловске после второй мировой войны" на Широкореченском кладбище.

Теги: Екатеринбург, мемориал, захоронение, кладбище, благоустройство


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