Пассажиры, летевшие из Москвы в Сочи, застряли в Минводах более чем на сутки

Пассажиры, летевшие из Москвы в Сочи, более чем на сутки застряли в Минеральных Водах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Самолет авиакомпании Utair вылетел из "Внуково" в Сочи утром 21 апреля. ﻿﻿Из-за плохой погоды в аэропорту назначения борт сел на запасном аэродроме в Минводах. Оттуда в Сочи перевозчик смог отправить воздушное судно только 22 апреля в 18.16 мск. На борту находились 79 пассажиров. Остальные 90 человек решили добираться до курортного города самостоятельно.

Напомним, 22 апреля в екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла задержка вылета рейса в Сочи. Она составила больше 10 часов. Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна авиакомпании "Победа". Пассажиры были извещены о ситуации, их разместили в гостинице.