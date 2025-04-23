Власти Сахалина отказались от материального стимулирования рождаемости

Улучшение демографии, в том числе рождаемости, требует изменения культуры и отношения к материнству, а не выплат. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Мы отказались от идеологии, что нужны деньги для того, чтобы улучшить демографию... Главная мера поддержки - мы сейчас меняем культуру отношения", - сказал он ТАСС.

Означает ли это полный отказ от материального стимулирования рождаемости, осталось неясным.

На Сахалине в 2011-2016 гг. произошел большой рост рождаемости, достигнув 2,16 ребенка на женщину. При губернаторе Александре Хорошавине (2007 - 2015) в области были введены мощные меры стимулирования рождаемости вторых и третьих детей, которые дали очень хороший результат. После 2016 года начался постепенный спад, который продолжается до сих пор. Суммарный коэффициент рождаемости на Сахалине лишь чуть выше 1,7. Судя по словам Лимаренко, властям этот показатель неинтересен.

В Сахалинской областной Думе недавно состоялся круглый стол, посвященный проблеме снижения рождаемости в регионе. Особую обеспокоенность вызывает рост числа абортов. Власти региона говорят о разных "комплексных мерах", которые к демографии практически не относятся.