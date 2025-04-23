Убийцу певца Игоря Талькова приговорили к 13 годам колонии

В Санкт-Петербурге вынесен заочный приговор Валерию Шляфману – его признали виновным в убийстве певца и актера Игоря Талькова в 1991 году. Шляфмана, который в то время был концертным директором артиста, приговорили к 13 годам колонии общего режима за убийство и покушение на убийство, совершенное общественно опасным способом (ст. 15, п. "д" ч. 2 ст. 102, п. "д" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР).

В начале 1992 года Валерий Шляфман выехал на Украину, где получил заграничный паспорт и скрылся в Израиль, где находится до настоящего времени.

"В 1992 году Шляфман был заочно привлечен в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. Однако после возобновления расследования уголовного дела в 2021 году следователи СК России, основываясь на собранных доказательствах, установили причастность Шляфмана к совершению умышленных преступлений", - сообщили в Следственном комитете.

В ходе судебного процесса установлено, что 6 октября 1991 года между концертным директором певца Игоря Талькова - Валерием Шляфманом и представителем одного из артистов – Игорем Малаховым возник конфликт из-за очередности выступления артистов на концерте, который перерос в потасовку в коридоре. Воспользовавшись тем, что Малахова избивали и удерживали трое человек, в том числе Игорь Тальков, Шляфман выхватил из рук Малахова револьвер, произвел выстрел, причинив Игорю Талькову смертельное ранение, от которого он скончался на месте.

В СКР сообщили, что картину событий вечера перед выступлением удалось восстановить по крупицам. Было допрошено более 150 свидетелей, среди которых эстрадные исполнители, работники дворца спорта и бывшие сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия. Проведен ряд генетических исследований, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991-1992 годах.

Одним из доказательств по уголовному делу стала "гавайская рубашка" Шляфмана, в которую он был одет в момент совершения преступления. После того, как Шляфман покинул Россию, при проведении обыска у его сожительницы в Москве была обнаружена и изъята данная рубашка. Несмотря на то, что он отрицал факт производства им выстрела, на правом рукаве рубашки эксперты обнаружили пороховые следы выстрела и крови Игоря Талькова.