Посла Китая в Киеве вызвали в МИД Украины

Посол Китая в Киеве Ма Шенкунь вызван в украинский МИД из-за информации о якобы участии китайских граждан в боевых действиях на стороне РФ и привлечении китайских компаний к военному производству.

Китайской стороне были предоставлены некие доказательства и выражена "серьезная обеспокоенность", заявили в МИД Украины. В ведомстве не сообщили, что это за доказательства, и не обнародовали их, передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не направлял своих военных для участия в российско-украинском конфликте, руководство страны требует от китайцев избегать участия в боевых действиях в любой форме.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о пленении двух граждан Китая. Он добавил, что Киев намерен связаться с Пекином и потребовать объяснений. При этом, как пишет CNN, украинская сторона не предоставила никаких доказательств того, что задержанные люди имеют отношение к военным структурам Китая.