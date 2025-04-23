Росприроднадзор оштрафовал владельца танкера "Волгонефть-239"

Росприроднадзор оштрафовал компанию "Волгатранснефть", владеющую танкером "Волгонефть-239", который потерпел крушение в Керченском проливе в декабре прошлого года. Сумма штрафа не называется. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, санкции наложены по фактам несоблюдения природоохранных требований, непредоставление своевременной информации о разливе нефтепродуктов, нарушение норм охраны водных объектов и предоставление недостоверных данных в плане ликвидации разливов. Представители компании пытаются оспорить штраф в суде.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор предъявил требование по возмещению ущерба от крушения танкеров в Керченском проливе их владельцам. Общая сумма трабований составила почти 85 млрд руб. 49,4 млрд руб. – это требования в отношении владельца танкера "Волгонефть-212" – ООО "Кама Шиппинг". 35,4 млрд руб. должна выплатить компания ЗАО "Волгатранснефть" – собственник танкера "Волгонефть-239".

Оба судна затонули во время шторма в Керченском проливе в декабре 2024 года, прибрежная зона и акватория региона были залиты мазутом. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. Работы по ликвидации последствий загрязнения Черного моря продолжаются до сих пор.

Ранее компания "Кама Шиппинг" заявила, что не несет ответственности перед администрацией Анапы за выбросы нефтепродуктов в результате крушения танкеров, так как является не судовладельцем, а фрахтователем.