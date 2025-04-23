В аэропортах Казани, Ульяновска и Нижнекамска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани и Ульяновска. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко Telegram-канале.

Меры введены в 7.30 мск "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Кроме того, с 8.00 мск такие же ограничения введены в аэропорту Нижнекамска.

Аналогичные ограничения были введены 16 апреля в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. До этого силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников, в том числе один – над московским регионом. 17 апреля поступило сообщение о введение ограничений в аэропортах Волгограда, Астрахани, Владикавказа и Грозного.