Рубио отменил поездку в Лондон после заявления Зеленского о Крыме

Глава Госдепартамента Марко Рубио отменил поездку в Лондон на встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине после слов Владимира Зеленского об отказе признать Крым российским, сообщает The New York Times.

По информации издания, одним из ключевых предложений Вашингтона по урегулированию украинского кризиса является признание Киевом Крыма российской территорией. Однако Зеленский накануне заявил журналистам о неприятии такого варианта.

По данным Axios, представители Киева хотят на переговорах сосредоточиться на 30-дневном перемирии, проигнорировав мирный план президента США Дональда Трампа. Зеленский заявил, что украинская делегация, которая сегодня будет вести переговоры с представителями США и Европы в Лондоне, уполномочена на заключение полного или частичного прекращения огня.