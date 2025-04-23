Житель Тюменской области впал в кому в Таиланде и скончался в больнице

Житель Тюменской области Григорий Шаров впал в кому во время отдыха в Таиланде. Он был госпитализирован, но скончался в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата областной думы VII созыва Романа Чуйко.

Планировалось, что россиянина транспортируют в Россию. Сейчас решается вопрос по доставке его тела в Тюмень: удалось договориться, что все расходы возьмет на себя страховщик. Семье будет оказана вся необходимая помощь, в том числе в организации встречи тела, проведении судебно-медицинской экспертизы в кратчайшие сроки.

Ранее власти региона сообщили, что правительству области совместно с представительством МИД в Екатеринбурге удалось договориться со страховой компанией "Ингосстрах" об открытии страхового покрытия для решения вопроса. Сообщалось, что новый лимит покроет существующую задолженность за пребывание в больнице, а также позволит перевезти пациента в более современную больницу в Бангкоке, где будет проведена диагностика, оказано лечение и осуществлена подготовка к эвакуации в Россию.