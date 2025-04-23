Андрей Трубецкой успешно представил опыт Сургутского района на форуме "Малая Родина – сила России"

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что представил доклад о бюджетной политике муниципалитета как инструменте реализации Стратегии социально-экономического развития муниципалитета. Доклад был представлен в рамках мероприятий II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России" в Москве.

"Рассказал об особенностях нашей системы целеполагания и премирования членов команды муниципалитета сегодня на мероприятии "Муниципальные финансы – технологии эффективного управления"", - написал Андрей Трубецкой на своей странице "ВКонтакте".

Главная цель в работе команды муниципалитета – реализация проектов в приоритетных направлениях: благоустройство поселений, строительство и ремонт дорог, модернизация и развитие спортивной, культурной и образовательной инфраструктуры в населенных пунктах. Всего – 268 мероприятий и 45 чётких, измеримых и контролируемых показателей их исполнения. От достижения плановых значений, по которым зависит квартальное и годовое премирование сотрудников. При таком методе организации работы и контроля исполнение показателей возросло по всем отраслевым органам с 83% в 2015 г. до 100% в 2024-ом.

В результате проведенной работы в Сургутском районе построили 60 объектов спорта, семь объектов образования, 10 молодёжных центров, 15 крупных объектов ЖКХ, реализовали 42 объекта благоустройства. Благодаря созданию условий для комфортной и безопасной жизни численность населения района выросла на 8% и стабильно увеличивается на протяжении последних шести лет, обеспеченность капитальным жильём в расчете на одного человека увеличилась на 33%, количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом увеличилось с 21% до 76%, ликвидирована очередь в детских садах.

Менее месяца назад механизмы по стимулированию МО в развитии доходной базы и повышению собственных доходов представил на региональном дне "Финансы и бюджет" форума "Малая Родина – Сила России", который прошел в Салехарде.

"Наше предложение было включено в резолюцию по итогам стратегической сессии", - отметил Андрей Трубецкой.