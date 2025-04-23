8 и 9 мая в Екатеринбурге ограничат продажу спиртного

В преддверии Дня Победы, а также 9 Мая в самых проходимых местах Екатеринбурга запретят продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Согласно документу, 8 мая с 10.00 до 23.00 нельзя будет купить алкоголь на Октябрьской площади (вдоль набережной Рабочей Молодежи – Бориса Ельцина – Челюскинцев) и в Историческом сквере (8 Марта – Малышева – Горького – Ленина). Там пройдут интерактивно-выставочный проект "Счастье жить" и выступление Иммерсивного театра "Театр Великой войны".

В тот же день с 14.00 по 19.00 запрет на продажу алкоголя будет действовать в Преображенском парке (де Геннина – Академика Сахарова – Академика Мехренцева – Чкалова – Академика Парина) в связи с проведением торжественного митинг-концерта и торжественного мероприятия "Парад поколений".

С 16.00 до 20.30 те же ограничения коснутся Муниципального бюджетного учреждения культуры "Культурный центр "Экран" по улице Грибоедова, 3 (улицы Орденоносцев –Грибоедова (до остановки "ДК "Химмаш")). В это время там будет идти праздничная программа "Вечная память: во имя героев" и акция "Солдатская каша".

9 мая ограничений станет еще больше.

С 08.00 до 23.00 алкоголь невозможно будет купить на Площади 1905 года, в Историческом сквере и на Октябрьской площади (улицы Московская – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулок Красный – улица Челюскинцев". Там состоятся основные празднования Дня Победы, такие как: парад войск Екатеринбургского гарнизона, концертная программа "Мы внуки твои, Победа!", интерактивно-выставочный проект "Счастье жить", выступление иммерсивного театра "Театр Великой войны", гала-концерт, салют и праздничный фейерверк.

С 08.00 по 12.00 ограничения затронут поселок Исток возле дома №66 в границах улицы Реактивная и переулка Боковой. Там пройдет Торжественное возложение цветов к обелиску в честь, погибших в годы Великой Отечественной войны. Аналогичное мероприятие пройдет в микрорайоне Компрессорный (у домов № 16 и 18 по улице Латвийская и у дома №1 по улице Белоярская) - с 09.00 до 13.00 там запланировано Торжественное возложение цветов к мемориалу в честь воинов и тружеников тыла.

С 10.00-14.00 алкоголь нельзя будет купить в поселке Садовый по улицам Верстовая - Сибирка из-за возложения цветов к местному мемориалу. С 08.00 до 13.00 на площади 1-й Пятилетки у дома №2 в граница проспект Орджоникидзе – улицы Банникова – Красных партизан – Машиностроителей – 22 Партсъезда из-за возложения цветов к мемориалу, посвященному подвигу и памяти уралмашевцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов

С 09.00 до 14.00 в селе Горный Щит у Муниципального бюджетного учреждения культуры "Культурный центр "Горный Щит" (улицы Ленина –Толстого – Кирова) во время возложения цветов, театрализованной программы "Звенел победный май!" и акции "Солдатская каша".

Спиртное также запрещено будет продавать с 08.00 до 13.00 у Акционерного общество "Уралхиммаш" (улицы Инженерная –Торговая – переулок Хибиногорский – улица Грибоедова) из-за праздничной программы и акции "Солдатская каша". С 10.00 до 15.00 у "Культурного центра "Елизаветинский" (улицы Бисертская – Колхозников), где пройдут праздничная программа "Путь к Победе!" и акция "Солдатская каша". А также с 12.00 до 17.00 в парке семейного отдыха "Эльмашевский" (улицы Старых большевиков – Баумана – Шефская), где в это время состоится праздничная программа "Живет Победа в поколениях!"