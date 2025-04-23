Зеленский уполномочил переговорщиков в Лондоне заключить перемирие на месяц

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация, которая сегодня будет вести переговоры с представителями США и Европы в Лондоне, уполномочена на заключение полного или частичного прекращения огня.

При этом, по данным Axios, представители Киева хотят на переговорах сосредоточиться на 30-дневном перемирии, проигнорировав мирный план президента США Дональда Трампа.

Напомним, американцы намерены были представить в Лондоне план по урегулированию из семи пунктов, который включает предложение признать Крым российским и снять с России американские санкции. Однако после заявлений Зеленского о неприемлемости некоторых пунктов плана госсекретарь США Марко Рубио отменил перелет в Великобританию.