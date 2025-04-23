23 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Госдума: мошенники начали звонить детям под видом сотрудников школ

В России злоумышленники стали массово звонить детям под видом сотрудников школ.

Как заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин, одна из мошеннических схем — звонок от якобы классного руководителя или директора школы с сообщением о срочном инциденте. Аферисты могут сказать ребенку, что родители попали в больницу или в полицию, и нужно срочно передать деньги "курьеру" или перевести на указанный счет для помощи. Мошенники добиваются от ребенка немедленного выполнения их требований.

Немкин указал, что также злоумышленники используют схему, по которой представляются сотрудниками школы и предлагают ребенку принять участие в якобы важном опросе или школьном проекте, для чего нужно предоставить личные данные. Они могут выведать не только контактную информацию семьи, но и, например, номера банковских карт родителей. Полученные сведения затем используются для кражи денег или создания новых мошеннических схем, сообщает РИА "Новости".

Надежды властей на то, что повышение "цифровой грамотности" снизит проблему мошенничества, не имеют оснований. В этом уверен специалист по ИИ, член СПЧ Игорь Ашманов. Он отмечает, что проблема достигла гигантских масштабов. 

Теги: мошенники, дети


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