Уиткофф и Рубио отказались от переговоров с Украиной и ЕС

Специальный посланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и глава Госдепа США Марко Рубио не будут принимать участие в переговорах с Украиной и Евросоюзом, которые пройдут в Лондоне 23 апреля.

Как пишет Financial Times, планируется встреча американских чиновников с украинскими и европейскими коллегами. При этом, Уиткофф и Рубио отказались от встречи. На встрече будет присутствовать спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлогг.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин предложил остановить боевые действия на Украине по нынешней линии фронта в рамках усилий по достижению мирного соглашения с президентом США Дональдом Трампом.