Два cтендап-комика лишились российского гражданства

Российские стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишились гражданства РФ по инициативе ФСБ.

Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск за клевету на президента Беларуси Александра Лукашенко. Он уехал на Украину, где публично заявил о незаконном преследовании.

Романов покинул РФ и работал волонтером в Польше, где помогал украинским беженцам и сортировал гуманитарную помощь для ВСУ. Оба выступают в Европе против спецоперации. Им отозвали гражданство и запретили въезд в Россию, сообщает Telegram-канал Mash.