Ушаков заявил о новом визите Уиткоффа в Москву

Специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф на текущей неделе может в очередной раз приехать в Москву.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ответ на вопрос "Интерфакса". "Ждем", — ответил он.

О предстоящем визите Уиткоффа в Москву ранее сообщал телеканал CNN. Его целью станет обсуждение рамочного соглашения по урегулированию конфликта вокруг Украины.

В прошлый раз спецпосланник прилетал в Москву 11 апреля, тогда он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербурге. Это были его третьи по счету переговоры с главой государства.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что переговоры между США и Россией по поводу урегулирования конфликта на Украине сосредоточены на территориальном вопросе. Речь идет о пяти регионах, которые Москва считает своими.