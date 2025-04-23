XV Евразийский экономический форум молодежи собрал в Екатеринбурге более 22 тысяч участников из 116 стран мира

Накануне в Екатеринбурге прошло торжественное открытие XV Евразийского экономического форума молодежи. Тема масштабного молодежного мероприятия в 2025 году звучит так - «Евразийская синергия: многополярность – интеграция - диалог цивилизаций».

С 21 по 25 апреля в столице Урала в мероприятиях ЕЭФМ примут участие представители 86 регионов страны и 115 стран мира, всего зарегистрировано 21 887 участников. ЕЭФМ уже зарекомендовал себя как значимая стартовая площадка для карьерного и личностного роста молодежи в науке, проектной деятельности и предпринимательстве. Форум и в 2025 году стал крупной платформой для дискуссий по актуальным направлениям национальной и мировой экономики, которая имеет мощный потенциал для реализации идей и возможностей молодежи при поддержке опытных экспертов.

В первый день работы форума прошел конгресс школьников, учеников 9-11 классов. Было заявлено 270 проектов, из которых 45 стали финалистами. Состоялся III Медиафорум, посвященный обсуждению аспектов международного сотрудничество в сфере медиа. Опытом работы и лучшими практиками делились представители 62 СМИ России и Беларуси.

Спортивным акцентом первого дня работы форума стали состязания окружного этапа Всероссийских соревнований среди студентов по самбо памяти заслуженного тренера СССР, профессора Е.М. Чумакова.

Торжественное открытие и пленарное заседание ЕЭФМ прошло сегодня, 22 апреля на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Первым с приветственным словом обратился президент Уральского отделения Вольного экономического общества России, ректор Уральского государственного экономического университета, председатель Общественной палаты Екатеринбурга Яков Силин.

«Для нас очень важно и знаменательно, что юбилей Евразийского экономического форума молодёжи проходит в год Защитника Отечества в преддверии празднования 80-летия Великой Победы нашего народа! Россия, обладая богатым опытом межкультурного взаимодействия и верностью принципам справедливости, играет важную роль в становлении многополярного мира. Особую роль в реализации этих задач отводится вам, молодежи, будущему поколению лидеров, ученых, предпринимателей и государственных деятелей. Ваше инновационное мышление, энергия и неподдельный интерес к познанию нового несомненно внесут значимый вклад в развитие регионов и континентов. Отрадно, что участники форума – ученые и эксперты, молодые исследователи, специалисты и практики, представители деловых кругов и, конечно же, органов государственной власти будут обсуждать своевременную, очень важную, исключительно актуальную для всех нас тему евразийской синергии в свете многополярности, интеграции и диалога цивилизаций. Уважаемые друзья, гости, эксперты и участники форума, сегодня мы с вами формируем новую действительность!», - сказал Яков Силин.



От имени полномочного представителя Президента РФ в УрФО участников приветствовал его заместитель Борис Кириллов: «Евразийский экономический форум молодежи - это событие, которое сегодня носит совершенно глобальный характер, оно имеет принципиальное значение для обсуждения целого ряда вопросов. Это и вопросы экономической политики, гуманитарные вопросы. И самое главное - это вопросы реализации молодежной политики во всех сферах и отраслях. Мы с вами прекрасно понимаем, что от того, как молодые люди понимают свое будущее, это самое будущее и будет зависеть!»

Впервые в 2025 году в ЕЭФМ принимает участие в работе форума Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Рахман Мустафаев.

«Темы, которые вынесены сегодня в повестку дня как лозунг этого форума имеют огромное значение для установления справедливого мирового порядка в вопросах многополярности, интеграции, диалога цивилизаций. Я призываю молодежь играть активную роль во всех этих вопросах. Азербайджан готов принять вас, готов поделиться с вами своим опытом», - сказал азербайджанский дипломат.

Отметим, что в ходе пленарного заседания 22 апреля в дискуссиях приняли участие представители органов власти, дипломаты, среди которых послы и консулы Шри-Ланки, Боливии, Колумбии, Мексики, Перу, Эквадора, Никарагуа, Сирии, Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Камеруна, Сенегал и других стран, всего 35 дипломатов. Обсуждались актуальные вопросы мировой экономики и развития молодёжного предпринимательства.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений традиционно принимает участие в работе ЕЭФМ: «Имею честь принимать участие в этом форуме, главная цель которого может быть сформулирована такими важными, уверенными и надежными словами, которые в условиях современности хочется слышать все чаще и чаще. Не только слышать, но и наблюдать. Эти слова сотрудничество и соработничество. Делитесь, оценивайте, учитесь, принимаете, объединяйтесь. Я желаю всем вам всяческих благ и добрых плодов по завершению нашего форума!»

Также прозвучали приветственные обращения заместителя президента Российской академии наук, академика Российской академии наук, председателя Объединенного ученого совета Уральского отделения Российской академии наук по медицинским наукам Валерия Черешнева, спикера Заксобрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, руководителя аппарата администрации Екатеринбурга Марины Фадеевой. Приветственные адреса направили президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов, заместитель Министра иностранных дел РФ Александр Панкин, заместитель министра науки и высшего образования РФ руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.

Отметим, что ЕЭФМ стал площадкой сотрудничества Уральского государственного экономического университета с коллегами из многих стран мира, которое укрепляется от года к году.

Ректор УрГЭУ Яков Силин вручил награду «За долгосрочное сотрудничество с ЕЭФМ» Чрезвычайному и Полномочному Послу Перу в Российской Федерации Хуану Хенаро дель Кампо Родригесу. Завершилось пленарное заседание концертом.

А программа ЕЭФМ продолжается.

23 апреля пройдет Международный дипломатический форум на тему «Экономическое сотрудничество на евразийском пространстве: синергия и баланс интересов». Предполагается участие 76 зарубежных и российских представителей дипмиссий. Форум ректоров вузов России и иностранных государств «Россия и мир: перспективы сотрудничества в сфере науки и Образования» соберет 89 руководителей вузов России, Беларуси, Таджикистана, Дагестана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Шри-Ланки. Также пройдет торжественное открытие турнира по быстрым шахматам «Уральский ферзь».

24 апреля состоится награждение победителей научных конкурсов студентов. В 2025 году в рамках форума проводятся сразу 63 конкурса, на которые из разных стран мира было представлено 17 600 работ. Темы проектов самые разнообразные: от проблем городской среды до использования искусственного интеллекта. При этом конкурсанты представили не только научные изыскания, но и сотни бизнес-проектов.

Сегодня пленарное заседание Евразийского экономического форума молодежи завершилось праздничным концертом, в котором приняли участие творческие коллективы уральской столицы.