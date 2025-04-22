22 Апреля 2025
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80-летие Победы Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В рамках Астраханского патриотического форума состоялся диалог поколений о героизме

Сегодня в рамках Астраханского патриотического форума, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли мероприятия, объединившие школьников и студентов в диалоге о героизме прошлого и его связи с настоящим.

(2025)|Фото: astrobl.ru

«Мероприятия форума объединяют юных астраханцев всех возрастов: от воспитанников детских садов до учащихся университетов. Такой подход позволяет включить в диалог о патриотизме даже самых маленьких, формируя преемственность поколений», — отметила заместитель министра образования и науки Астраханской области Ирина Мудрая.

(2025)|Фото: astrobl.ru

В ИРО «Платформа» состоялась школьная конференция «Героизм русского народа через фильмы о войне». В ней приняли участие школьники из разных муниципалитетов региона и активисты регионального отделения «Волонтеры Победы». Дети представили рецензии на легендарные фильмы, ставшие символом воинской доблести и человеческого подвига такие как: «А зори здесь тихие», «Офицеры», «Судьба человека», «Битва за Севастополь», «В бой идут одни старики». Последний был представлен Волонтёрами Победы, которые организовали интерактивную дискуссию. Ребята обсудили, как кино помогает сохранять память о реальных событиях и героях.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Также в молодёжном центре «Коса» прошла студенческая конференция «Моя профессия в годы войны». Мероприятие было посвящено важности профессий, которые стали основой для Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Студенты учреждений СПО представили школьникам свои исследования о том, как их будущие специальности (медики, инженеры, строители) спасали жизни и поддерживали фронт.

Астраханский патриотический форум продлится до 25 апреля. Главная цель — сохранить память о героическом подвиге народа в Великой Отечественной войне и сформировать у подрастающего поколения осознание ценности Победы.

Теги: патриотический форум в астрахани, студенческая конференция, 80-летие победы, волонетры победы


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