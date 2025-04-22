МЧС наращивает группировку во Владимирской области

В городе Киржаче на базе пяти школ и двух домов культуры развернуты пункты временного размещения. Администрация района организовала автобусы для перевозки граждан.

Эвакуируют жителей из семи населенных пунктов: Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки.

Во Владимирской области по указанию главы МЧС России Александра Куренкова наращиваются группировки пожарных и спасателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.



