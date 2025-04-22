США предложат европейским странам признать Крым российским на переговорах в Лондоне

США предложат Европе признать Крым частью России 23 апреля на переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Предложение будет сделано в рамках возможного мирного соглашения. Также будет поднят вопрос о замораживании линии фронта. Свои предложения США представили Украине на прошлой неделе в Париже. Они включают официальное признание Вашингтоном Крыма российской территорией и в конечном итоге снятие санкций с России в рамках будущего мирного соглашения. Взамен Москва, по данным источников WP, прекратит военные действия на Украине, несмотря на преимущество на поле боя.

Указывается, что украинская делегация интерпретировала их как "последнее предложение Вашингтона перед тем как он рассмотрит возможность отказа от мирного процесса". Издание отмечает, что Франция, Великобритания и Германия будут настаивать на том, чтобы любая сделка по Украине "включала гарантии безопасности и программы послевоенного восстановления, частично оплаченные, возможно, замороженными российскими активами". При этом в частном порядке европейские и официальные украинские лица признают, что Киеву в ближайшее время вряд ли удастся вернуть территории, контролируемыми Россией.

17 апреля в Париже на встрече делегации Киева с представителями западных стран, по информации агентства Bloomberg, Вашингтон представил союзникам предварительные предложения по украинскому урегулированию. Среди них - отказ от обсуждения членства Киева в НАТО и ослабление санкций против РФ. Кроме того, проект США подразумевает, что все освобожденные РФ территории остаются под контролем России.