Baza: один человек пострадал в результате детонации снарядов во Владимирской области

Один человек пострадал в результате детонации снарядов в военной части в Киржачском районе Владимирской области. Как сообщает "База", мужчина получил минно-взрывную травму во время прилета снаряда. Его состояние удовлетворительное, а жизни ничто не угрожает. В данный момент пострадавший находится в больнице.

Минобороны РФ ранее сообщало, что при детонации боеприпасов никто не пострадал.

Из-за пожара эвакуированы жители семи населенных пунктов. Канал также сообщает о 18 прилетах тпо частным домам.

Напомним, 22 апреля во Владимирской области в воинской части произошел пожар, за которым последовала детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС. По предварительной информации пострадавших нет, причина возгорания – нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.

По поручению Министра обороны РФ для установления всех обстоятельств происшествия создана комиссия под руководством заместителя Министра обороны РФ генерал-полковника Андрея Булыги. По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

По информации губернатора региона Александра Авдеева, взрыв произошел в Киржачском районе. Объявлена районная чрезвычайная ситуация. Проводится эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов.