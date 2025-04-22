Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Индии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с сегодняшним терактом. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

"Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта под городом Пахалгам, жертвами которого стали мирные люди – граждане различных стран. Это жестокое преступление не может иметь никаких оправданий. Рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении.

Путин подтвердил готовность России к дальнейшему наращиванию взаимодействия с индийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма, выразил сочувствие семьям погибших, раненным пожелал скорейшего выздоровления.

Сегодня в индийском городе Пахалгам вооруженные люди в одежде цвета хаки открыли огонь из АК-47 по туристам в долине Байсаран. После совершения преступления терорристам удалось скрыться. Подозреваемых разыскивают. Сообщается, как минимум о 27 погибших, среди них два иностранца. 13 человек получили ранения. По данным посольства РФ в Индии, россиян среди погибших и пострадавших нет.