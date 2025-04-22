Во Владимирской области в воинской части сдетонировали боеприпасы

22 апреля во Владимирской области в воинской части произошел пожар, за которым последовала детонация боеприпасов, хранящихся на складе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны России.

Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС. По предварительной информации пострадавших нет, причина возгорания – нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.

По поручению Министра обороны РФ для установления всех обстоятельств происшествия создана комиссия под руководством заместителя Министра обороны РФ генерал-полковника Андрея Булыги. По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

По информации губернатора региона Александра Авдеева, взрыв произошел в Киржачском районе. Объявлена районная чрезвычайная ситуация. Проводится эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов.

ТАСС сообщает, что эвакуируют населенные пункты Барсово и Мирный. Поселок Барсово расположен в четырех километрах от Першино и в восьми километрах от райцентра Киржача. Его население составляет более 700 человек.

Прокуратура Владимирской области взяла на контроль соблюдение прав жителей населенных пунктов Киржачского района, расположенных вблизи поселка Барсово.