Свердловский депутат предложил обнародовать личные данные педофилов для безопасности окружающих

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер выступил с предложением публиковать личные данные педофилов, чтобы окружающие люди были предупреждены о наклонностях их соседа, друга или родственника. Об этом он сказал во время выступления уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова.

По словам омбудсмена, только в 2024 году от рук педофилов пострадало 800 несовершеннолетних свердловчан. При этом, в 70% случаев на скамье подсудимых оказываются родственники или близкие к семье люди, которые имели свободный доступ к своей потенциальной жертве.

Мороков заявил, что стоит больше уделять внимания благополучию в семьях. Вегнер же считает, что стоит действовать более решительно и публиковать ФИО, фото и адреса осужденных по этой и смежным статьям, чтобы родственники, близкие и соседи знали, кто может находиться рядом с их детьми.

Это не первое громкое заявление Вегнера. Ранее он предложил отрезать половой орган каждому мужчине, который подтолкнул женщину к аборту. По его словам, в решении избавиться от ребенка напрямую или косвенно всегда участвует обе стороны.