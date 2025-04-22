В Китае алкоголику вживили "чип трезвости"

В Китае впервые прошел эксперимент по имплантации "чипа" от алкоголизма, который уже назвали "чипом трезвости".

Операция прошла в городе Фуян в провинции Аньхой, сообщается, что разрешение на эксперимент дали местные органы здравоохранения.

Имплант не является электронным устройством – это комплекс гранул с препаратами, которые подавляют психологическую тягу к алкоголю у зависимых и снижают риск рецидива. Гранулы содержат гидрохлорид налтрексона.

Эксперимент провели на 40-летнем алкоголике, который пил половину своей жизни. Он начинал с небольших ежедневных доз алкоголя, в итоге дошел до ежедневного потребления более чем полулитра алкогольных напитков. Когда он был "в завязке", у него проявлялись симптомы отмены: головные боли, беспокойство, тремор.

Мужчине имплантировали 10 гранул размером с соевый боб в подкожный жировой слой нижней части живота через разрез размером в 1 см. процедура заняла менее пяти минут. Ожидается, что препарат будет действовать более полугода. Пациент не сможет забыть принять лекарство или намеренно отказаться от него.

Схема воздействия отчасти напоминает хорошо известное "зашивание" от алкоголизма (оно же "торпедо"), когда пациенту под кожу вшивают капсулу с дисульфирамом. Однако этот препарат не подавляет тягу к алкоголю, а лишь не дает этиловому спирту расщепляться на воду и углекислый газ, приводя к тяжелой интоксикации.