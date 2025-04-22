Арестован бывший первый замдиректора Управления капстроительства Свердловской области

В Екатеринбурге суд арестовал бывшего первого замдиректора ГКУ "Управление капитального строительства Свердловской области" Александра Мельникова.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Мельников обвиняется по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Следствие вышло с ходатайством об избрании для него меры пресечения – заключения под стражу.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Александра Мельникова до 20 июня 2025 года включительно. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Каких-либо подробностей дела в суде не раскрывают. Накануне.RU обратилось в Следственный комитет РФ по Свердловской области. В ведомстве заявили, что пока воздержатся от комментариев.