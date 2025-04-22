В Перми бывшая учительница продала квартиру и перевела мошенникам деньги

В Перми бывшая учительница продала квартиру и перевела мошенникам более 9 млн рублей.

Инцидент произошел 19 апреля. 74-летней женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ. Он обвинил пенсионерку в связях с террористами Украины.

"Выполняя указания лже сотрудника, пенсионерка в течение месяца продала свою квартиру на улице Крупской и собрала все накопления. В сумме она перевела мошенникам 9,2 млн рублей", — сообщает "В курсе.ру" со ссылкой на источник.

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.