Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Церетели

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью скульптора Зураба Церетели. Глава государства полагает, что ушёл из жизни необыкновенно талантливый человек, профессиональная деятельность которого – пример преданного служения искусству.

"Созданные мастером масштабные произведения покоряют смелостью мысли и совершенной техникой исполнения. Творчество Зураба Константиновича преодолевало границы и расстояния, способствовало укреплению духовных и культурных связей между народами. Светлая память о нём всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в телеграмме Лукашенко, опубликованной его пресс-службой.

Церетели умер сегодня, 22 апреля, в полвторого ночи. Причиной смерти скульптора стала остановка сердца. Ему был 91 год. Он родился 4 января 1934 г. в Тифлисе. Окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств. С 1997 г. — президент Российской академии художеств. Основатель и директор Московского музея современного искусства (MMOMA). Церетели стал автором более пяти тысяч произведений. Среди наиболее известных его работ - памятник Петру I и монумент "Дружба навеки" в Москве. Его похоронят в Тбилиси, в дидубийском пантеоне с женой Инессой Андроникашвили.