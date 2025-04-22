Глава Минздрава заявил о снижении смертности в Вологодской области после введения "сухого закона"

"Сухой закон", объявленный губернатором в Вологодской области, уже дал результат, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, в регионе снизилась смертность, передает РИА Новости.

Напомним, с 1 марта в Вологодской области по будням алкоголь продают только два часа в день – с 12 до 14 часов.

Губернатор региона Георгий Филимонов сообщал, что с 1 марта закрылось 220 точек продажи алкоголя из 610 (144 точки федеральных сетей и 76 региональных магазинов).

Между тем, в законодательном собрании региона уже рассматривают возможность введения новых ограничений, например, продажу алкоголя только с 21 года, "сокрытие" алкогольных отделов от глаз покупателей (по аналогии с табаком).