Сын основателя "Вымпелкома" получил девять лет

В Москве заочно осуждён 56-летний Борис Зимин*, сын основателя "Вымпелкома" ("Билайн") Дмитрия Зимина. Он наказан за мошенничество

В феврале 2017 – октябре 2019 гг. Зимин организовал хищение 100% акций коммерческой организации. Он точно знал, что акции – единственный актив компании, принадлежащей иностранному гражданину, и из-за хищения он потеряет контроль над структурой. Хищение 17 тыс. 781 акции стоимостью 367 млн руб. Зимин* совершил не один, а в компании подельников.

Зимин* приговорён к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. Удовлетворён гражданский иск потерпевшего на сумму причиненного ущерба. Ранее Тушинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении двух участников организованной группы, сообщает прокуратура Москвы.

Борис Зимин - сын основателя компании "Вымпелком" Дмитрия Зимина. С 2004 г. не живёт в России. Известно, что с 2011 г. Борис Зимин* поддерживал проекты Алексея Навального**, а после его отравления оплатил транспортировку из омской больницы в берлинскую клинику Шарите. В начале сентября 2022 г. Минюст внёс Зимина в реестр иностранных агентов.

*признан в России иностранным агентом

**включён в список террористов и экстремистов