22 Апреля 2025
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80-летие Победы Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Библиотеки Екатеринбурга зовут горожан на "Маршрут Победы"

В Екатеринбурге в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне местные библиотеки разработали особую экскурсию для жителей и гостей уральской столицы. "Маршрут Победы" расскажет о знаковых для страны и солдат местах города и личностях, проживавших и работавших здесь во время и после войны. Подробнее в материале Накануне.RU.

Средняя протяженность маршрута составляет примерно 2-3 км и объединяет в себе около 30 объектов. Стартуют группы от Городского библиотечного информационного центра, где находится памятная табличка четырежды герою Советского Союза, маршалу Георгию Константиновичу Жукову.

Табличка Георгию Жукову на здании Городского библиотечного информационного центра в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Далее группа проследует по улице Маршала Жукова через Площадь Коммунаров и "Вечный огонь", Площадь 1905 года, городскую администрацию, музей "Говорит Москва" и дойдет до Дендропарка. Продолжительность экскурсии составит около 2 часов.

Экскурсия "Маршруты Победы в Екатеринбурге"(2025)|Фото: Накануне.RU

Центр Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Как рассказала Накануне.RU гид-экскурсовод, заведующая сектором обслуживания Городского библиотечного информационного центра Юлия Панишева, для каждой группы существует свой индивидуальный подход: посетителям постарше рассказывают о мероприятиях ко Дню Победы, о знаковых датах и событиях, которые могли отложиться в памяти и сердцах слушателей. Студентам - об учебных заведениях, которые зачастую и строились, чтобы во времена войны преобразовываться в госпитали, о буднях учащихся и преподавателей в то непростое время и интересных фактах их студенческо-военной жизни.

Экскурсия "Маршруты Победы в Екатеринбурге"(2025)|Фото: Накануне.RU

Экскурсия "Маршруты Победы в Екатеринбурге"(2025)|Фото: Накануне.RU

Экскурсия "Маршруты Победы в Екатеринбурге"(2025)|Фото: Накануне.RU

Экскурсия "Маршруты Победы в Екатеринбурге"(2025)|Фото: Накануне.RU

Детские группы пока не набирались, однако экскурсоводы готовы разработать упрощенный дня восприятия гайд, чтобы в красках и доступным языком рассказать подрастающему поколению о подвигах советского народа. Более того, рассматривается возможность проведения экскурсий для иностранных граждан. Для этого будут подключены переводчики партнера библиотечного центра - Уральского федерального университета.

Экскурсия "Маршруты Победы в Екатеринбурге"(2025)|Фото: Накануне.RU

Во время экскурсии гостям предложат сделать общие фото на фоне администрации Екатеринбурга - здания, построенного в лучших традициях конструктивизма и доработанного военнопленными из Германии. Им также подробно раскроют тему эвакуации на Урал учреждений культуры, благодаря чему в Свердловской области и уральской столице появились новые театры и музеи.

Экскурсия "Маршруты Победы в Екатеринбурге"(2025)|Фото: Накануне.RU

Администрация Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Оптимальное количество людей в группе 15-20 человек. Записаться можно через сайт, стоимость 500 рублей на человека. Пройти по "Маршруту Победы" также можно по Пушкинской карте, а для ветеранов экскурсия проводится бесплатно. "Маршрут Победы" будет в программе Городского библиотечного информационного центра все теплое время 2025 года.

Теги: Екатеринбург, Маршрут Победы, библиотека, экскурсия


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