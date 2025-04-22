Природный пожар в Удмуртии: огонь перешел на садоводческое товарищество

В Удмуртии природный пожар перешел на постройки садоводческого товарищества, предварительно, повреждены четыре постройки, сообщает МЧС РФ.

"В починке Нижневоткинский лесоучасток горит сухая растительность", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

По последним данным, пожар локализован на 25 гектарах. Отмечается, что огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.

Ранее сообщалось, что власти Забайкалья пытаются избежать масштабных природных пожаров. На прошлой неделе было выпущено постановление губернатора, ограничивающее выезд граждан из населенных пунктов "на природные и природно-антропогенные объекты". Ранее в регионе был введен режим ЧС регионального характера. Ситуация с лесными пожарами в Забайкалье близка к федеральному ЧС, заявил 17 апреля глава Рослесхоза Иван Советников.