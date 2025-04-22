Кравцов: Нагрузка на учителей не должна превышать 1,4 ставки

В резиденции полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе обсудили проблемы, которые есть в сфере образования у регионов, входящих в округ. Интересное заявление сделал министр просвещения России Сергей Кравцов, который поучаствовал в собрании по видеоконференцсвязи.

Кравцов подчеркнул необходимость нормирования нагрузки на учителей, чтобы она не превышала 1,4 ставки. Вопросам оплаты труда педагогических работников регионам также нужно уделить особое внимание. По его мнению, штатные расписания школ должны формироваться с учётом численности учащихся, и важно проанализировать образовательные организации регионов на соответствие этому показателю, пишет портал полпреда президента в СКФО.

В конце зимы сразу в нескольких регионах снова всплыла тема низких зарплат учителей, которые за копейки вынуждены тянуть двойную нагрузку и при этом всё равно получают намного меньше, чем в среднем по своему региону. Согласно майским указам президента РФ, зарплату учителей надо было давно довести до средней по региону. Однако при этом не было сказано, что за одну ставку. Это уже много лет позволяет манипулировать цифрами, озвучивая данные по зарплате педагогов за всю нагрузку, которая только так выглядит приличнее, да и то не везде.

И вот – открытое признание смелого депутата. На прошедшем 27 февраля отчёте главы Краснодара Евгения Наумова об итогах работы администрации за год депутат гордумы Александр Сафронов сообщил, что средняя начисленная зарплата в городе по итогам года составила 87 тыс. руб., а вот средняя зарплата учителей – всего 57 тыс., то есть меньше на 30 тыс. При этом учителя, чтобы заработать эти деньги, вынуждены работать на полторы-две ставки.