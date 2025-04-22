22 Апреля 2025
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Образование Краснодарский край
Фото: t.me/kubzskru

Юрий Бурлачко провел собрание фракции «Единой России» кубанского парламента

Сегодня председатель регионального парламента Кубани Юрий Бурлачко провел собрание фракции «Единой России», на котором депутаты рассмотрели развитие системы образования на территории Краснодарского края.

О решенных задачах по обозначенной теме подробно доложил председатель профильного комитета ЗСК, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Виктор Чернявский.

"За последний год подготовлено 8 нормативных правовых актов, проведено свыше 20 совещаний, семинаров, встреч, круглых столов, целевых выездов в муниципальные образования с министерством образования и науки, на которых анализировался ход реализации краевой госпрограммы «Развитие образования», - сообщил в частности депутат.

Особо он остановился на новом законе «Об основах организации трудового воспитания и обучения в Краснодарском крае», который на Совете законодателей РФ был одобрен и рекомендован к распространению. Поддержан вопрос и на недавно состоявшейся в Анапе конференции ЮРПА.

Так, за последние 12 лет на Кубани в 1,5 раза увеличилось количество школьников. Поэтому в крае, как было подчеркнуто, результативно реализуется программа строительства новых школ и детских садов. За 10 лет возведено 105 школ и 213 детских садов, улучшается их материально-техническая база. Виктор Чернявский уточнил, что это центральный вопрос партпроекта ЕР «Новая школа».

Школа №4 в Ханты-Мансийске(2025)|Фото: Накануне.RU

Подводя итоги обсуждения, председатель ЗСК поблагодарил депутатов за ответственное отношение к решению проблем образования, а профильный комитет за то, что держит руку на пульсе, а в чем-то, как в вопросе трудового воспитания, действует на опережение.

(2025)|Фото: t.me/kubzskru

«Образование находится в процессе постоянного развития, поэтому хотелось бы, чтобы комитет и далее был в эпицентре событий. От нас зависит настоящее и будущее наших детей», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, единая россия, Парламенты ЮФО, образование


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