Москвичку оштрафовали на 100 тысяч рублей за езду на электросамокате с ребенком

Москвичку оштрафовали на 100 тыс. руб. за езду на прокатном электросамокате с маленьким ребенком. Жалобу на женщину в службу поддержки кикшеринга направил очевидец. После проверки пользовательнице начислили штраф, передает Baza.

Правила сервиса "Яндекс Go" запрещают перевозку детей на прокатных самокатах. Фиксация нарушений производится по регистрационным номерам.

В Москве с этого сезона аренда самокатов возможна только после обязательной верификации возраста пользователя на сайте mos.ru. Таким образом кикшеринговые компании ограждают использование самокатов детьми, но пока ограничить доступ к самокатам взрослым с детьми не получается – только путем фиксации нарушений.