Несколько пляжей в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти

Несколько пляжей закрыты в ОАЭ в связи с разливом нефти у побережья, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации ведомства, из-за разлива нефти пострадали пляжи на территории эмиратов Фуджейра и Шарджа. В частности, запреты на купание коснулись пляжа Кальба. До этого туда доставляли шаттлами российских туристов из некоторых прибрежных отелей, пострадавших от выбросов раньше.

Сейчас отели предоставляют шаттлы туда, где купаться можно. Туроператоры по запросу переселяют туристов.

О том, что на территории нескольких отелей в ОАЭ произошел разлив нефти, стало известно в середине апреля. Российские туристы, отдыхающие в Арабских Эмиратах, рассказали, что едкий запах ощущается даже в пяти километрах от моря.

Сообщалось, что загрязнение произошло из-за аварии с танкером – судно с нефтью ушло под воду.