Белый тигр растерзал сотрудника мариупольского зоопарка

В мариупольском зоопарке белый тигр растерзал сотрудника. Сейчас ситуацию в заведении поверяют следователи СКР, проверку проводят по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности.

"22 апреля около полудня на сотрудника мариупольского зоопарка напал белый тигр. По предварительным данным, животное накинулось на сотрудника в момент, когда он зашел в вольер покормить его. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - сообщили в Следственном комитете.

В начале апреля в московском зоопарке во время кормления ядовитая африканская подвязочная змея укусила сотрудника, он скончался от анафилактического шока, медики "скорой помощи" не смогли спасти мужчину.