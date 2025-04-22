В Горнальском монастыре находились иностранные наемники ВСУ

В радиоэфире украинских военных, находящихся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре, звучали переговоры на английском и испанском языках. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Источник добавил, что тел уничтоженных наемников пока не найдено. Он предположил, что ВСУ, вероятно, выполняют приказ командования: тела убитых иностранных наемников сжигаются или максимально обезображиваются.

Ранее стало известно, что бойцы группировки войск "Север" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области.

Mash писал, что около 300 боевиков ВСУ оказались заблокированы в обители. Под монастырем находятся подвалы и подземный ход, который, предварительно, ведет в Сумскую область, сообщал телеграм-канал.

Горнальский Николаевский Белогорский монастырь — мужской монастырь Курской епархии Русской Православной Церкви. Расположен в селе Горналь, примерно в 14 км от города Суджа Курской области, непосредственно на границе с Украиной.