В Нижневартовске лжеминеры "заминировали" две школы

В Нижневартовске лжеминеры "заминировали" школы №19 и №17, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Были предприняты оперативные меры, направленные на обеспечение безопасности. По результатам обследования зданий и прилегающих территорий кинологами, подозрительных предметов не обнаружено, говорится в сообщении.

В мэрии напомнили об ответственности за ложные звонки. Штраф может составить до 700 тысяч рублей, либо нарушителю грозит лишение свободы - до пяти лет.