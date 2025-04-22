Церетели похоронят в Тбилиси

Скульптора Зураба Церетели похоронят в Тбилиси. Церемония состоится 27 апреля.

Церемония прощания с ним пройдет в среду, 23 апреля, в Храме Христа Спасителя, пишет РБК. РИА Новости уточняет, что захоронят скульптора в Дидубийском пантеоне с женой Инессой Андроникашвили.

Церетели умер в полвторого ночи. Причиной смерти скульптора стала остановка сердца. Ему был 91 год. Он родился 4 января 1934 г. в Тифлисе. Окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств. С 1997 г. — президент Российской академии художеств. Основатель и директор Московского музея современного искусства (MMOMA). Церетели стал автором более пяти тысяч произведений. Среди наиболее известных его работ - памятник Петру I и монумент "Дружба навеки" в Москве.