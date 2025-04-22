Из-за аварии перекрыта федеральная трасса М-11

Крупная авария произошла на 195-м километре (в сторону Москвы) трассы М-11 "Нева". Столкнулись два грузовых автомобиля и легковушка, начался пожар. Столкнувшиеся машины перегородили все полосы движения.

"Организован съезд на 208 км на М-10 "Россия", - сообщили в "Автодоре".

По предварительным данным, в аварии пострадали два человека.

В СМИ и Telegram-каналах сообщается о возможных причинах столкновения: эпилептический приступ у одного из водителей или отлетевшее колесо у грузовика.