В Татарстане чиновник, выдавший жилищный сертификат семье мигрантов, подал в отставку

Глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин, выдавший жилищный сертификат семье мигрантов, подал в отставку. Об этом сообщает издание "Бизнес Online".

Заявление Муллина районные депутаты должны рассмотреть в четверг.

Жилья многодетной семье мигрантов, в которой отец якобы имеет двойное гражданство, выдали в начале марта. "Царьград" сообщал, что в ситуацию вмешался глава СКР Александр Бастрыкин, поручив провести проверку.

Ранее похожая ситуация произошла в Подмосковье. Напомним, в январе в Мытищах многодетная семья из Таджикистана получила субсидию на квартиру в размере более 24 млн рублей, что вызвало большой резонанс в Сети. Глава Мытищ Юлия Купецкая сообщила, что Тахмина Самадова и ее супруг Рамазон Рахимов являются гражданами России, проживают в однокомнатной квартире с семью детьми, поэтому могут рассчитывать на улучшение жилищных условий. Но уже всего через 10 дней от пресс-службы СК Подмосковья поступила информация о задержании многодетной уроженки Таджикистана. Исходя из материалов следствия, можно сделать вывод, что речь идет именно о Тахмине Самадовой. Следователи сообщили, что женщина намеренно занизила доходы своего мужа, а также предоставила выписку из домовой книги, где были указаны 13 человек, в том числе ее живущие в Таджикистане родственники: брат с двумя детьми.

В Хабаровске также среди получателей жилья оказались недавние мигранты: из 792 семей около 20% были выходцами из Средней Азии и Закавказья, при том, что доля коренных народов в городе превышает 95%. При этом мэр Хабаровска Сергей Кравчук попытался скрыть факт выделения бесплатного жилья семьям мигрантов.