В ХМАО застройщика подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Обвиняемый - гендиректор строительной фирмы. По версии следствия, он вместе с пока неустановленными лицами в январе 2019 года получил право аренды на земельный участок, находящийся в собственности города, и построил на нем объект, не соответствующий признакам капитального строения, при этом организовал получение документации, где элементы постройки описаны как элементы объекта капитального строения (указано наличие ленточного фундамента, деревянных стен и деревянных перекрытий и др.).

В дальнейшем, путем совершения мошеннических действий указанный земельный участок был незаконно выкуплен по заниженной (льготной) стоимости родственницей обвиняемого.

В результате преступных действий бюджету Нижневартовска причинен ущерб в особо крупном размере.

Точная сумма ущерба будет установлена после проведения необходимых экспертиз, однако, по данным Neft, он может составлять около 10 млн руб.

По ходатайству следователя решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление всех лиц, причастных к его совершению. Сумма причиненного ущерба будет установлена по результатам экспертизы.