В Верхней Пышме началось возрождение дзюдо

В уральском городе Верхняя Пышма возрождается дзюдо. Об этом Накануне.RU сообщили организаторы проекта "Выбор сильных".

"В 2025 году партийный проект "Zа Самбо" претерпел изменения. Теперь проект носит название "Выбор сильных", он стал шире и теперь включает в себя самбо, дзюдо и спортивную борьбу. Теперь в рамках партийного проекта мы можем делать больше добрых дел, направленных на развитие этого вида спорта. Одним из первых шагов, который мы предприняли вместе с директором СШ Единоборств Тимуром Галлямовым, стало возрождение дзюдо в столице уральского самбо – Верхней Пышме", - рассказал координатор проекта "Выбор сильных" в Свердловской области Алексей Свалов.

Тимур Галлямов отметил, что более 10 лет спортсмены из Верхней Пышмы не представляли регион на первенствах области.

"Под эгидой проекта "Выбор сильных" мы решили направить на областные соревнования спортсменов клуба самбо Верхней Пышмы. К соревнованиям готовились под руководством мастера спорта международного класса по дзюдо Артура Хапцева. В итоге на чемпионате области в Нижнем Тагиле Верхнюю Пышму представляли четыре спортсмена, все они вернулись с медалями", - рассказал он.

Золото чемпионата завоевал Александр Канатчиков, Артем Кривых стал серебряным призером, Александр Пшеничных и Евгений Еремин заняли третье место. Все спортсмены выполнили требования для присвоения спортивного разряда "кандидат в мастера спорта" по дзюдо.

Тренер спортсменов Артур Хапцев уверен, что это хороший результат.

"Изначально стояла задача выполнить нормативы кандидатов в мастера спорта. Для этого нам нужно было попасть в пятерку в своей весовой категории. С этой задачей справились все спортсмены. Сейчас им предстоит защищать честь региона на Всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Героя России Дамира Шаймарданова, которые пройдут с 25 по 27 апреля 2025 года. Надеюсь, они смогут выполнить нормативы мастера спорта по дзюдо", - отметил специалист.

По его словам, сейчас на базе СШ Единоборств кроме профессиональных спортсменов дзюдо занимаются ребята 8-12 лет.

"С сентября будем проводить дополнительный набор ребят в секцию дзюдо. И вот так, маленькими шажочками, будем развивать дзюдо в Верхней Пышме", - заверил Артур Хапцев.