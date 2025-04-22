Папу Франциска похоронят 26 апреля

В Ватикане началось прощание с почившим Папой Франциском. Названа дата его похорон.

Прощаться с Франциском приходят члены курии, сотрудники Ватикана, его ассистенты и обслуживающий персонал, пояснили в службе печати Святого престола. В среду гроб с телом должен быть выставлен в соборе Святого Петра для публичного прощания, которое продлится три дня, пишет ТАСС. По данным пресс-службы Ватикана, похоронят Франциска в субботу, 26 апреля.

По данным РБК, похороны Папы будут отличаться от церемоний погребения его предшественников. Тело понтифика, начиная с Франциска, не будут выставлять для почитания верующими на катафалке. Не состоится и церемония закрытия гроба. Хоронить почившего будут в простом деревянном гробу. Ранее использовался тройной гроб из кипариса, свинца, дуба или ореха.

Vatican news уточняет, что глава римско-католической церкви скончался от церебрального инсульта, комы и необратимого кардиоциркулярного коллапса. В медицинском заключении о смерти отмечается, что ранее Папа Франциск перенёс эпизод острой дыхательной недостаточности на фоне двусторонней мультимикробной пневмонии, множественных бронхоэктазов, повышенного артериального давления и сахарного диабета второго типа. Констатация смерти произведена с помощью электрокардиографической регистрации прекращения сердечной активности.

Понтифик умер 21 апреля. После этого тело 88-летнего покойного поместили в гроб в часовне Дома Святой Марфы.