Россия обеспечивает себя станками только на 2%

Россия по-прежнему почти полностью зависит от иностранных поставок по такому стратегическому направлению как станки. В 2024 году доля иностранных станков в общем закупленном объеме составила 98,3%, передают "Ведомости" со ссылкой на аналитику компании АТК+.

При этом за год российские производства в принципе почти на треть сократили закупки станков.

Собственное производство растет, за пять лет оно удвоилось, но в абсолютных числах этого очень мало.

Издание отмечает, что самое критическое положение в производстве электроники: здесь 100% сборочных линий являются иностранными.