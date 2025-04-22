ХК "Автомобилист" не планирует сильно менять состав в межсезонье

Состав екатеринбургского ХК "Автомобилист" не претерпит серьезных изменений в предстоящее межсезонье. Об этом заявил директор клуба Максим Рябков.

Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции по итогам сезона, костяк команды будет сохранен.

"Может быть, по ходу межсезонья будет четыре-пять перестановок. Александр Шаров вчера стал "первой ласточкой" с точки зрения подтвержденных анонсов. Будем стараться всех необходимых команде хоккеистов сохранить", - пообещал Рябков.

По его словам, сейчас идет переговорный процесс по продлению контрактов.

"Будем делиться новостями, когда они будут официально оформлены надлежащим образом. По персоналиям сейчас не хотелось бы конкретизировать", - добавил директор.

Напомним, сегодня он подвел итоги завершившегося сезона и назвал их неудовлетворительными. Также Максим Рябков объявил, что клуб намерен жестко бороться со спекулянтами, которые перепродают билеты на матчи команды.