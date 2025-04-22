Генералу Попову вынесут приговор 24 апреля

Названа дата оглашения приговора генералу Ивану Попову. Он прозвучит 24 апреля.

"Сегодня – последнее слово Ивана Попова, а затем судья уйдет в совещательную комнату для постановления приговора, оглашение которого назначено на 24 апреля в 12.00 мск", - сообщил ТАСС адвокат офицера Сергей Буйновский.

Попов был арестован 17 мая 2024 г. По версии следствия, фигурант причастен к хищению в 2023 г. изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений. Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.