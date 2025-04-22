Пенсионеры России досрочно получат пенсию за май

В Социальном фонде России сообщили, что пенсии за май переведут досрочно. До 30 апреля получат выплату пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с первого по пятое число.

Начиная с 6 мая, доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.

Пенсионеры, которым выплаты доставляет "Почта России", получат деньги за май в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 мая. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка через почту продлится до 25 мая, сообщает фонд в своём telegram-канале.