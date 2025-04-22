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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Директор ХК "Автомобилист" об итогах сезона: "Оценка неудовлетворительная"

Директор екатеринбургского ХК "Автомобилист" Максим Рябков подвел итоги завершившегося сезона. В клубе назвали их неудовлетворительными.

Напомним, в начале апреля "Автомобилист" выбыл из Кубка Гагарина, уступив в решающем матче серии с казанским "Ак Барсом". У екатеринбуржцев возникли большие вопросы по судейству в этой игре.

Как рассказал Рябков на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, оценивая сезон нужно разделять результат и сам процесс.

"С точки зрения результата, конечно, оценка неудовлетворительная. Потому что мы сами чувствуем, что люди ждут от нас большего на фоне прошлогоднего успеха", - отметил директор "Автомобилиста".

Хоккеисты ХК "Автомобилист" в первом матче на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Он рассказал, как для клуба сложилась нынешняя серия плей-офф.

"Хотелось бы, конечно, чтобы мы уже доросли до того состояния, что автоматом по умолчанию должны проходить команды уровня нынешнего "Ак Барса" в розыгрыше Кубка Гагарина. Сейчас мы провели очень тяжелую семиматчевую серию. Седьмой матч стал самым продолжительным в истории КХЛ для матчей, в которых решалась судьба выхода той или иной команды в следующий раунд. Команда билась, не хватило буквально одной шайбы для прохода в следующий раунд", - заявил функционер.

Торжественное открытие "УГМК Арены" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Также Рябков посетовал, что из-за травм команде не могли помочь такие игроки, как Кертис Волк, Джесси Блэкер, Ник Эберт, Максим Осипов. Что касается возможной смены главного тренера, по словам директора, такой вопрос даже не стоит.

"Конечно, нет, я не понимаю, откуда должны рождаться такие мысли. У Николая Николаевича [Заварухина] действующий контракт на следующий сезон. Работаем вместе", - заключил Максим Рябков.

Теги: Автомобилист, сезон, итоги, Заварухин, Рябков


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